В Вильнюсском аэропорту появятся платные туалеты

В скором времени в Вильнюсском аэропорту часть туалетов станут платными. Такое решение было принято, чтобы избежать нежелательных посетителей. Представитель аэропорта указал, что проблем не должно быть, потому что часть туалетов по-прежнему будут бесплатными, пишет LNK.

Пока в терминале для прибывших пассажиров Вильнюсского аэропорта туалеты бесплатные. Однако уже сейчас некоторые пассажиры озадачены – уже устанавливают оборудование для оплаты туалетов.

"Аппарат уже стоит, мы думали, что надо платить", – сказала одна женщина.

Пока туалеты бесплатные, но через месяц за них придется платить. Жителей это решение не радует.

"Я не думаю, что это правильно. Туалеты должны быть доступными. Люди не могут выбирать время, если надо, значит, надо", – сказала одна женщина.

"У некоторых не будет с собой этого евро", – сказала другая собеседница.

"Ведь мы платим за полет, за все. Это неприемлемо", – сказал мужчина.

Правда, это решение возмутило не всех.

"Ведь надо убирать в туалете… <...> Если плата будет 50 центов, думаю, трагедии не будет", – сказал один собеседник.

Представитель Литовских аэропортов сказал, что введенная плата поможет им избавиться от нежелательных посетителей.

"Некоторые бесплатные туалеты используют асоциальные люди, даже наркоманы, их приходится выпроваживать с помощью полиции. Они представляют угрозу и для пассажиров и для наших работников", – сказал Тадас Василяускас.

Платными будут не все туалеты, только те, которые находятся в старом терминале для прибывших пассажиров.

Там, где есть больше контроля со стороны работников аэропорта, туалеты останутся бесплатными.

Водители общественного транспорта и таксисты по-прежнему смогут пользоваться туалетами бесплатно, сколько придется платить другим людям, пока неясно.

Работники аэропорта говорят, что за услугу можно будет заплатить не только наличными, но и банковской картой.

Василяускас убежден, что такое решение не доставит проблем приезжим.

"Нет, ведь в той зоне, где люди забирают багаж, туалеты будут бесплатными", – сказал он.

В других аэропортах Литвы туалеты пока бесплатные.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!