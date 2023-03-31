Мазуронис о налоге на недвижимость: гражданам придется дважды платить за один и тот же доход

ELTA ru.DELFI.lt

Andrius Mazuronis Foto: ELTA / Dainius Labutis

Председатель Партии труда Андрюс Мазуронис считает, что налогообложение недвижимого имущества, предложенное в налоговой реформе, представленной Министерством финансов, несправедливо. По его словам, после его введения будут еще раз облагаться налогом доходы, за которые налоги уже были уплачены.