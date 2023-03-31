С начала апреля – важные перемены: водители должны поспешить

И осенью и весной водителей неизбежно ждут перемены. Что на дорогах меняется с 1 апреля?

Важно, что с наступлением этой даты меняется не только допустимая скорость движения на скоростных дорогах и магистралях, но и начинается сезон летней резины. С 1 апреля по 31 октября допустимая скорость движения легковых авто, мотоциклов 120 км/ч, а на магистральных дорогах – 130 км/ч.

С 10 апреля запрещается использовать шипованную резину. За нарушение этого правила грозит штраф 50-100 евро.

Правда, другим водителям специалисты не рекомендуют спешить со сменой шин на летние, важно оценить погодные условия и свои навыки вождения. Учитель и директор автошколы Grockio vairavimo mokyklos Ауримас Гроцкис призвал вспомнить минувшие годы, когда в апреле на Пасху выпадал снег, а несколько лет назад снег выпал и 9 мая.

"Важно помнить, что летние шины утрачивают эффективность при температуре 5 градусов тепла", – сказал он.

Несмотря на то, что сезон у мотоциклистов начался с марта, Гроцкис рекомендует им не спешить и выбирать безопасную скорость, а лучше всего сначала потренироваться на закрытых площадках, вспомнить маневры - главное личная безопасность и безопасность окружающих.

Гроцкис рекомендует не радоваться повышению максимальной скорости и руководствоваться здравым смыслом - потому что безопасная скорость зависит не только от сезона, но и от погодных условий. N

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