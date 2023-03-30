Мужчина, по вине инструктора Regitra не сдавший экзамен: они чувствуют себя неприкосновенными

Часто говорят, что будущие водители не сдают экзамен по вождению из-за плохой подготовки, однако это не всегда так. Водитель, который во время экзамена все сделал правильно, не сдал экзамен, а экзаменатор заявил, что он допустил критическую ошибку. Водитель был убежден, что никаких ошибок не было. Вскоре мужчине удалось доказать свою правоту – Regitra принесла извинения, но мужчине все же пришлось сдавать экзамен повторно.

Константинас описал свою историю в фейсбуке и поделился ею в СМИ. 23 марта он сдавал экзамен на категорию C.

Мужчина рассказал, что ехал по ул. Шалтупё, когда экзаменатор велел ему повернуть налево. Водитель убедился в том, что маневр будет безопасным, показал поворот и повернул налево, но экзаменатор остановил его посреди перекрестка, заявив, что была допущена критическая ошибка. "Он заявил, что я не остановился у знака STOP, который находился дальше для тех, кто едет прямо к ж/д переезду, но ведь мне не надо было ехать к ж/д перееду", – объяснил водитель.

Antrą kartą Konstantinas egzaminą išlaikė be nesklandumų Foto: Skaitytojo nuotr.

Константинас нашел и других собратьев по несчастью, которых также во время экзамена остановили на этом месте за то, что они не остановились у знака STOP.

Мужчина не стал мириться с несправедливостью. Экзаменатор стоял на своем - у знака надо останавливаться и тем, кто поворачивает налево.

После возвращения в Regitrа мужчина выслушал другие замечания экзаменатора, он обратился в администрацию Regitrа и попросил разрешения на пересмотр видеозаписи.

На видео было видно, что никакого нарушения не было. Тогда мужчина подал апелляцию и получил положительный ответ.

"Но это не изменило выводы, поэтому пришлось сдавать экзамен заново. 30 марта мне пришлось пересдавать экзамен. На этот раз все прошло хорошо", – сказал Константинас.

После того как история была предана огласке, с мужчиной связались представители Regitrа и предложили вернуть уплаченные за пересдачу деньги. Но мужчина хотел, чтобы ему компенсировали и аренду машины в автошколе. За это пришлось побороться, но исход был положительным.

Константинас сдал экзамен, но его возмущает, что экзаменатор, из-за которого он не сдал экзамен в первый раз, продолжает работать, его даже на время не отстраняли от должности.

"Экзаменаторы считают себя неприкосновенными и безнаказанными. Он работает и знает, что ничего не изменится. В этом вся проблема. Я не понимаю, как после этого Regitra разрешает ему работать как ни в чем не бывало, не проверяя его компетентность", – не скрывал возмущения мужчина. Он призывал откликнуться и других сдававших экзамен, столкнувшихся с такой ситуацией. Мужчине написали несколько человек, но большинство из них не хотят публичности.

"Один человек столкнувшийся с этой ситуацией рассказал, что он не сдался и требовал вызвать на место администрацию Regitrа и полицию, поэтому через несколько минут экзаменатор извинился перед ним, сказал, что он ошибся и разрешил ехать дальше", – рассказал Константинас.

Представители Regitrа сказали, что все экзамены снимают на видео, поэтому в данном случае апелляция была положительной для водителя.

"По вине человеческого фактора закралась ошибка при оценке, поэтому мы приносим извинения клиенту за доставленные неудобства. Мы с ним связались и обсудили варианты решения ситуации. Мы всегда призываем клиентов обращаться, не медлить", – сказала пресс-секретарь Regitrа Юстина Казрагите.

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