Литовские покупатели в зарубежных интернет-магазинах: тратят до 25 евро и предпочитают китайские и польские платформы

Наибольшей популярностью среди литовских покупателей в прошлом году пользовались китайские, польские и немецкие платформы электронной коммерции, сообщает Lietuvos paštas (Почта Литвы).

По имеющимся данным, в 2022 году почти половина литовских онлайн-покупателей в зарубежных интернет-магазинах тратила в среднем менее 25 евро. Об этом свидетельствуют данные опроса онлайн-покупателей, проведенного Международной почтовой корпорацией в 39 странах мира. В ходе опроса исследовалось поведение и привычки жителей, совершающих покупки в интернет-магазинах за пределами своей страны.

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Как показал опрос, в прошлом году 48 проц. литовских респондентов приобрели товары в китайских, 18 проц. в польских и 10 проц. в немецких интернет-магазинах.

Интересен тот факт, что среди покупателей соседней Латвии третье место по популярности заняли литовские интернет-магазины.

Самая популярная глобальная платформа для онлайн-покупок в Литве в 2022 году была Aliexpress – ее указали 48 проц. литовских респондентов. Между тем, среди всех стран, принимавших участие в опросе, Aliexpress по количеству совершенных покупок заняла второе место после Amazon, а на третьем месте остался eBay.

Согласно результатам исследования, в основном покупатели в зарубежных интернет-магазинах приобретают одежду и обувь. Кроме того, 24 проц. респондентов заявили, что в будущем планируют приобретать товары в местных интернет-магазинах.

По словам директора по операциям и продажам Почты Литвы Каститиса Валантинаса, упомянутое исследование раскрыло и другие важные моменты поведения потребителей.

"Треть респондентов из всех стран, участвовавших в исследовании, заявили, что в 2022 г. они совершали интернет-покупки чаще, чем в 2021 году. При этом 42 проц. покупателей заявили, что в будущем все более важное значение для них будет приобретать бесплатная доставка посылки. Что касается доставки посылок, необходимо учитывать фактор устойчивости — более половины участников опроса заявили, что согласились бы получить посылку с опозданием на несколько дней, если это поможет снизить воздействие на окружающую среду", – цитируется К. Валантинас в пресс-релизе.

На сегодняшний день Почта Литвы доставляет посылки почти в 200 стран мира. Согласно прогнозам, объем интернет-торговли только в Литве до 2025 г. вырастет на 18 проц., в Великобритании на 13 проц., в Германии на 11 проц.

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