В Каунасском районе на видео запечатлели огромное стадо зубров

В Каунасском районе можно увидеть впечатляющую картину – там бродит огромное стадо зубров. Видео было сделано Модестасом Вечерскасом в понедельник около Ванджёгалы.

Государственная служба охраняемых территорий (ГСОТ) 23 марта информировала жителей о том, что большое стадо зубров - 61 животное - идет со стороны Кедайняя в Йонаву. Тогда стадо было замечено около Ванджёгалы. Похоже, зубры не ушли оттуда и в понедельник.

"Сейчас стадо зубров стоит около Ванджёгалы, рядом с местной дорогой. Недалеко большие дороги, по которым ездит транспорт, водителям следует соблюдать осторожность", – сообщалось в пресс-релизе.

По данным ГСОТ, в декабре 2022 года это стадо перешло дорогу Via Baltica и с тех пор понемногу перемещается в сторону Йонавы.

Сообщается, что весной такие большие стада зубров распадаются на более мелкие. Возможно, в скором времени распадется и это стадо.

Зубры в Литве с 1969 года занесены в Красную книгу.

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