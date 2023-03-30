Глава МВД Литвы обратилась к ЕС за дополнительными средствами для усиления охраны границы

Министр внутренних дел Агне Билотайте письменно обратилась к еврокомиссару по внутренним делам Ильве Юханссон с просьбой рассмотреть возможность внесения средств ЕС в планируемую установку патрульной тропы на литовско-белорусской границе, говорится в сообщении Министерства внутренних дел.

"Благодаря совместным усилиям с Европейской комиссией сегодня Литва имеет одну из самых интегрированных и современных систем управления внешними границами во всем Европейском союзе. Однако мы должны продолжать совершенствовать инфраструктуру охраны границ и быть максимально готовыми к реагированию на различные угрозы. В этом нам поможет патрульная тропа", - говорит министр внутренних дел.

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Сообщается, что в целях улучшения времени реагирования и усиления предотвращения незаконного пересечения границы Литва в настоящее время планирует отремонтировать существующие и построить новые участки патрульной тропы на 462-километровом участке границы с Беларусью. Этот проект потребует до 60 млн. евро инвестиций. После установки патрульной тропы сотрудники смогут более оперативно реагировать на нарушения границы и случаи повреждения физического барьера, которых уже зафиксировано около 500. По словам министра А. Билотайте, инвестиции в охрану границы окупаются не только за счет предотвращения нелегальной миграции, но и за счет борьбы с контрабандой.

В письме министр также поблагодарила Еврокомиссию и И. Юханссон за политическую, финансовую и дипломатическую поддержку Литвы в противодействии гибридной атаке белорусского режима и предотвращении открытия нового маршрута нелегальной миграции через восточную границу ЕС.

В сообщении МВД указывают, что в ответ на кризис нелегальной миграции 2021 г. Литва значительно усилила охрану своей границы с Беларусью. На границе с Беларусью на государственные средства установлен физический барьер, состоящий из 529 км заборов и 356 км концертины. После получения 70 млн. евро финансовой поддержки Еврокомиссии на всем участке границы установлены современные системы мониторинга границы, они покрывают 100 проц. границы с Беларусью.

По словам МВД, Европейский совет подчеркнул необходимость лучшего контроля за внешними границами ЕС, призвав Европейскую комиссию мобилизовать средства и меры ЕС, чтобы государства-члены могли укрепить свои возможности и инфраструктуру для защиты внешних границ.

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