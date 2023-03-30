В Рокишкском районе замечен бурый медведь

Во вторник поздно вечером в Рокишкском районе, около деревни Багдонишкис в объектив видеокамеры охотников попал бурый медведь. На видео видно, что медведь молодой, примерно 2–3 лет. Охотники в шутку говорят, что мишка проснулся и решил размяться.

Член охотничьего клуба Sartai Томас Кундялис сказал, что камера стоит 16 лет, но медведь в объектив попал в первый раз. Возможно, медведь пришел в Литву из Латвии. Несколько лет назад на том же месте перед камерой появилась стая из пяти волков, обычно здесь гуляют кабаны, олени, лани и лоси.

"Не знаю, почему животные сюда приходят, рядом лишь небольшой лесок, может, какой то путь проходит. У нас мишка не задержится, здесь нет больших лесных массивов. Наверное, проснулся и решил заняться спортом. Не знаем, куда он пошел", – рассказал Кундялис.

Глава клуба Sartai Айдас Стайнис сказал, что медвежью следы в Рокишкском районе стали появляться чаще. Весной звери кочуют, ищут удобное место, территорию. Он заметил, что из-за благоприятных условий в Литве растет популяция хищников - рысей и волков, в странах Балтии растет численность медведей. В Литве медведи не живут, только заглядывают из соседних стран.

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