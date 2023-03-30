Коронавирус в Литве: 258 случаев, скончались 2 человека

За прошлые сутки в Литве выявлено 258 случаев коронавируса (COVID-19), повторно заразились 72 человека, скончались два человека в возрасте 70-79 и 90-99 лет, сообщило Государственное агентство данных.

Сейчас болеют 5 880 человек. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 634 человека.

Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 314 056. За сутки госпитализированы 13 пациентов, в больницах занято 97 коек для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 5 человек.

Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 141. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 258.

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