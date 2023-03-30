В центре Вильнюса – захват государственной земли: сначала участок освободили, а затем снова заняли

В вильнюсском микрорайоне Жверинас инспекторы зафиксировали еще один случай захвата государственной земли. На улице Бирутес стоит коттедж, двор которого, похоже, был увеличен за счет государственной земли.

Владельцы участка 38A на ул. Бирутес не первый раз попадают в поле зрения инспекторов. Похожие истории были и с другими жителями этой улицы, но после судов они освободили государственную землю. Осенью 2022 года Delfi писал о том, что государственную землю вернули обществу.

Однако, одни жители землю освободили, а другие захватили. Возникли подозрения, что жильцы ул. Бирутес, 38A расширили двор за счет государственной земли.

Уже прежде Национальное земельное агентство (НЗА) устанавливало факт нарушения на ул. Бирутес, 38A, тогда владелец участка освободил землю.

Но в 2022 г. снова появился забор. На этот раз железный. Кроме того, на государственной земле появился выложенный шашкой участок. Попасть на государственную землю мешают и растения. Живая изгородь мешает пройти туда, куда жители по праву могут попасть.

Осенью 2022 г. журналисты портала обратились в НЗС, чтобы узнать, было ли зафиксировано это нарушение. Ее представитель Аудрюс Гелжинис сказал, что повторное нарушение не было зафиксировано. До этого проверка была проведена в 2018 г.

По данным Центра реестра, владельцы ул. Бирутес, 38A - Аудрис Барцявичюс и Лорета Барцявичене.

Барцявичюс - директор ЗАО Barco Invest. Компания зарегистрирована по месту жительства хозяев.

Delfi обратился за комментарием к владельцам участка. Однако ответов не получил. Если ответы поступят, статья будет дополнена.

Представитель НЗА Миндаугас Йотейка в феврале информировал Delfi, что проверку провели и установили нарушения.

"В ходе проверки установлено, что рядом с участком на ул. Бирутес, 38А, в Вильнюсе, есть государственная земля. В восточной части государственной земли установлен сегментный забор; в юго-восточной и южной - растет живая изгородь (3,44х3,63х3,36 м). В южной части стоит забот и вымощена площадка (6,7 кв. м)", - сообщает НЗА.

Йотейка сказал, что было зафиксировано нарушение.

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