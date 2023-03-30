Владельцы участка 38A на ул. Бирутес не первый раз попадают в поле зрения инспекторов. Похожие истории были и с другими жителями этой улицы, но после судов они освободили государственную землю. Осенью 2022 года Delfi писал о том, что государственную землю вернули обществу.

Однако, одни жители землю освободили, а другие захватили. Возникли подозрения, что жильцы ул. Бирутес, 38A расширили двор за счет государственной земли.

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Уже прежде Национальное земельное агентство (НЗА) устанавливало факт нарушения на ул. Бирутес, 38A, тогда владелец участка освободил землю.

Но в 2022 г. снова появился забор. На этот раз железный. Кроме того, на государственной земле появился выложенный шашкой участок. Попасть на государственную землю мешают и растения. Живая изгородь мешает пройти туда, куда жители по праву могут попасть.

Осенью 2022 г. журналисты портала обратились в НЗС, чтобы узнать, было ли зафиксировано это нарушение. Ее представитель Аудрюс Гелжинис сказал, что повторное нарушение не было зафиксировано. До этого проверка была проведена в 2018 г.

По данным Центра реестра, владельцы ул. Бирутес, 38A - Аудрис Барцявичюс и Лорета Барцявичене.

Барцявичюс - директор ЗАО Barco Invest. Компания зарегистрирована по месту жительства хозяев.

Delfi обратился за комментарием к владельцам участка. Однако ответов не получил. Если ответы поступят, статья будет дополнена.

Представитель НЗА Миндаугас Йотейка в феврале информировал Delfi, что проверку провели и установили нарушения.

"В ходе проверки установлено, что рядом с участком на ул. Бирутес, 38А, в Вильнюсе, есть государственная земля. В восточной части государственной земли установлен сегментный забор; в юго-восточной и южной - растет живая изгородь (3,44х3,63х3,36 м). В южной части стоит забот и вымощена площадка (6,7 кв. м)", - сообщает НЗА.

Йотейка сказал, что было зафиксировано нарушение.

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