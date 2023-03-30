Президент Литвы: как члены НАТО мы готовы защищать и себя, и своих союзников

В среду президент Литовской Республики Гитанас Науседа посетил выставку "Сильны, потому что едины", посвященную 19-й годовщине членства Литвы в НАТО.

Выступая на мероприятии, глава государства отметил, что за это время родилось и выросло новое поколение жителей нашей страны, для которых членство в НАТО – не далекая мечта, а повседневная реальность. На протяжении всего этого времени расширялся и укреплялся весь Альянс. Долгий путь модернизации прошла и Литовская армия, уровень боеготовности, вооружение, снаряжение, процедуры которой сегодня отвечают самым высоким стандартам НАТО, говорится в сообщении Группы по вопросам коммуникации офиса президента.

"Сегодня мы готовы не только защищать себя, но и при необходимости прийти на помощь нашим союзникам. Именно такая коллективная ответственность и солидарность являются сутью и основой деятельности НАТО. Поэтому я искренне рад тому, что население Литвы решительно поддерживает членство в НАТО, а политики демонстрируют стремление к дальнейшему укреплению вооруженных сил страны", - отметил президент.

По словам главы государства, это жизненно важно в условиях современных угроз и вызовов. Президент отметил, что мы видим, сколько страданий приносит украинскому народу война, развязанная Россией, мы также убеждаемся, что надлежащая военная подготовка, сильная мотивация и международная помощь позволяют не только противостоять агрессору с превосходящей живой силой и техникой, но и добиваться решающей победы.

"Я рад, что страны НАТО поддерживают Украину на этом трудном пути, и что сам Альянс все больше внимания уделяет безопасности своего восточного фланга. Что бы ни случилось, мы должны оставаться вместе и вместе укреплять наш потенциал как самый надежный фактор сдерживания. Именно поэтому я возлагаю большие надежды на предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе. Это станет историческим событием для Литвы, верю, что это также станет историческим событием для всего Альянса, которому нужны долгосрочные решения по расширению, наращиванию потенциала, финансированию обороны", - подчеркнул глава страны.

Литву уже сегодня прикрывает мощный щит коллективной обороны. В нашей стране развернуты боевая группа передового присутствия НАТО, американские силы на основе ротации, миссия Альянса по патрулированию воздушного пространства. Литва готовится принять более многочисленный контингент Вооруженных сил Германии, обеспечить условия для складирования, размещения и тренировок. Кроме того, мы ожидаем полноправного членства Финляндии и Швеции в НАТО, что позволит значительно укрепить безопасность региона Балтийского моря в целом.

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