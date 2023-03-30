Вильнюсский горсовет решил передать больше маршрутов частным перевозчикам

Вильнюсский горсовет в среду одобрил решение о передаче части маршрутов общественного транспорта частным перевозчикам. Перевозчиков выберут на конкурсной основе, пишет madeinvilnius.lt.

По словам главы компании "Услуги сообщений" (Susisiekimo paslaugos) Гинтараса Мацияускаса, так хотят увеличить конкуренцию и решить проблемы, связанные с организацией работы водителей.

"Это вопрос либерализации рынка – значит, больше перевозчиков, больше конкуренция, перевозчики смогут конкурировать качеством перевозок, не только ценой", – сказал Мацияускас.

По его словам, благодаря частным компаниям на часть маршрутов Вильнюсского общественного транспорта (ВОТ) будут чаще курсировать автобусы, а сам "ВОТ" по-прежнему будет обслуживать 39 маршрутов: 5 скорых, 15 троллейбусных и 19 основных автобусных.

По словам Мацияускаса, на конкурсной основе также ищут перевозчика для маршрутов, которые сейчас обслуживает компания Transrevis (договор с этой компанией истекает в начале 2024 года). Transrevis обслуживает 23 простых автобусных маршрута и маршрут 4G.

Сейчас пассажиров общественного транспорта в Вильнюсе перевозят водители трех компаний: "ВОТ", Transrevis и Kautrа.

Мацияускас сказал, что привлечение частных перевозчиков условия "ВОТ" не ухудшает, напротив, помогает решать проблемы сверхурочной работы, организации труда и т.д.

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