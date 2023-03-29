Эфир Delfi: как быть с бенефициарами режима и пропагандистами за пределами России?

ru.DELFI.lt

Сейм Литвы одобрил в первом чтении законопроект, запрещающий россиянам и белорусам подавать заявления на гражданство, а также покупать недвижимость. Поправки закономерно вызвали дискуссию, в частности возник вопрос: пока обычные эмигранты из России и Беларуси, не замеченные в провоенной позиции и связях с режимом, сталкиваются со сложностями в Европе, как так вышло, что часть одиозных российских пропагандистов и олигархов имеют больше возможностей за рубежом, чтобы этих трудностей избежать?