Министр критикует решение допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям "это еще одно огромное разочарование"

Министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене заявила, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) разрешить спортсменам из России и Беларуси участвовать в Олимпийских играх под нейтральным флагом, о котором было объявлено во вторник, является еще одним огромным разочарованием в комитете.

"Его исполнительный комитет дает рекомендации международным спортивным федерациям, которые открывают двери спортсменам из стран-агрессоров – России и Беларуси – для участия в соревнованиях под нейтральным флагом. Он утверждает, что в соревнованиях не смогут участвовать только спортсмены, которые "активно" поддерживают войну. Очень интересно, что в данном контексте означает "активно"?", - спросила Ю. Шюгждинене.

По ее словам, представляя решение МОК, президент комитета Томас Бах повторил, что "спорт не должен быть частью политики" и что "не будет решения, которое устроит всех, и нам придется с этим жить".

"Возникает ли у Т. Баха вопрос, как мы будем жить, зная, что почти триста украинских спортсменов никогда не примут участие ни в каких соревнованиях, в том числе и погибший несколько дней назад чемпион Европы по боксу среди молодежи?", - риторически спросила министр.

Ю. Шюгждинене говорит, что Литва должна продолжать работу, чтобы международные федерации "не потеряли голову" и не изменили уже принятых решений, не допустили российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

ELTA напоминает, что во вторник, несмотря на резкую критику, МОК объявил об открытии дверей для возвращения российских и белорусских спортсменов в мировой спорт. Исполнительный комитет решил, что международные федерации могут допускать спортсменов к соревнованиям при определенных условиях. 13 месяцев назад, сразу после вторжения России в Украину, большинство федераций прислушались к рекомендации МОК исключить российских и белорусских спортсменов из соревнований.

Среди условий МОК – строгий нейтралитет, соблюдение антидопингового кодекса и доказательство того, что спортсмен активно не поддерживает войну. Спортсмены, состоящие в армии России и Беларуси, не смогут участвовать в соревнованиях, как и команды обеих стран. Решение об участии в Олимпийских играх 2024 года в Париже будет принято "в надлежащее время".

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