Инцидент в Вильнюсе: мужчина поджег квартиру и выслал видео сестре

Полиция информировала, что в Вильнюсе была подожжена квартира. Задержан подозреваемый, отравившийся угарным газом.

По предварительным данным, 29 марта, в 00.25 ч., в Вильнюсе, на ул. Швитригайлос, в квартире начался пожар, во время которого обгорели вещи и копотью покрылись стены.

Департамент пожарной безопасности и спасения информирует, что к их приезду квартира горела открытым пламенем. Со второго этажа с помощью приставной лестницы спасли двоих мужчин, один из них - хозяин квартиры, отравившийся угарным газом, был доставлен в больницу.

Во время пожара копотью покрылись стены и потолок комнаты (6x3 м), обгорела мебель. Был спасен и котенок. В квартире не было детектора дыма.

О пожаре сообщила женщина, она сказала, что ее брат прислал видео поджога. Ущерб устанавливается.

Подозреваемый (1998 г.р.) после оказания первой помощи в больнице был закрыт в КПЗ . Ведется расследование.

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