По словам председателя Партии труда Андрюса Мазурониса, этот проект не имеет ничего общего с реформой, так как это просто очередное повышение налогов под прикрытием реформы.
"Это – не налоговая реформа, а повышение налогов, украшенное несколькими блестками, которые больше связаны с администрированием, чем с фактическим улучшением ситуации для работающих людей с низким и средним доходом. Партия труда не может поддержать такую "реформу" — малый и средний бизнес являются приоритетом, который нельзя уничтожать", — говорит А. Мазуронис.
Фракция Партии труда не поддерживает повышение акцизов на топливо, которое напрямую или косвенно коснется каждого жителя, в связи с ростом цен не только на топливо, но и на продукты питания и услуги. Она также критикует возможность введения налога на недвижимость.
"Похоже, правящие с луны свалились — процентные ставки растут, людям все сложнее выплачивать свои ипотечные кредиты, а они предлагают более высокие, новые налоги, которые совершенно некстати. Реформа не обсуждена как следует и не подготовлена к должному обсуждению в Сейме, иначе говоря, шита белыми нитками с имитацией работы", — говорится в пресс-релизе председателя Партии труда.
Фракция отмечает, что общий предлагаемый пакет налоговой реформы принесет в государственный бюджет дополнительно всего 200 млн евро в 2026 году. По мнению А. Мазурониса, это не та сумма, которая должна вызывать подобные страсти.
"Не хватает не только здравого смысла, но и той работы, которую Правительство уже должно было сделать, например, вернуть подоходный налог с населения всем тем, кто его переплатил. Инвестиционный счет уже мог функционировать, Комитет Сейма по вопросам бюджета и финансов неоднократно просил представить необходимые законодательные акты. Мы также поддерживаем появление счета для малого бизнеса, но мы не можем считать это фундаментальной реформой, это – более справедливое администрирование", — говорит член парламентской фракции Партии труда Витаутас Гапшис.
Фракция Партии труда указывает на еще на одну, по ее мнению, очень серьезную ошибку – в проекте налоговой реформы не указано конкретно, как будет повышаться необлагаемый налогом доход и когда он будет приравнен к МЗП. Фракция предлагает обозначить конкретную цель и ННД сравнять с МЗП к концу 2026 г., что позволит обеспечить более низкое налогообложение трудового дохода в Литве.
Вопросы, касающиеся налогообложения индивидуальной предпринимательской деятельности, по мнению парламентария, не сбалансированы, нельзя самозанятых причислить к работникам, работающим по трудовому договору.
"Мы понимаем, что люди с более высокими доходами могут платить более высокие налоги. Однако малый бизнес не должен пострадать от этой реформы. Им должна быть предоставлена возможность зарабатывать на достойную жизнь. Предложение правящих не сбалансировано, поэтому в ближайшее время мы внесем свои предложения", — говорит член парламентской фракции Партии труда В. Гапшис.
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