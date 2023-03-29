Годовая инфляция в марте в Литве – 15,2%

Предварительная оценка годовой инфляции (март 2023 г., по сравнению с мартом 2022 г.), рассчитанная по согласованному индексу потребительских цен (СИПЦ), составляет 15,2 проц. , сообщает Государственное агентство данных.

На годовую инфляцию больше всего повлиял рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки, товары и услуги из группы жилья, воды, электроэнергии, газа и другого топлива. разные товары и услуги.

Предварительная оценка среднегодовой инфляции, рассчитанная по СИПЦ, в марте составляет 19,5 проц.

Предварительное месячное изменение цен (март 2023 г., по сравнению с февралем), рассчитанное по СИПЦ, составляет 0,6 проц.

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