Украина рассчитывает на четкое решение о ее членстве в НАТО на саммите в Вильнюсе

ru.DELFI.lt

Будущее евроатлантической безопасности определяется на поле боя в Украине, а ее вступление в ЕС и НАТО завершит переформирование архитектуры безопасности мира и гарантирует безопасность европейского континента на десятилетия. Украина рассчитывает на четкое решение о перспективе ее членства на саммите в Вильнюсе в июле. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступая онлайн как почетный гость министерского мероприятия Адриатической Хартии.