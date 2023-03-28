Президент Литвы: мы должны сокращать региональное неравенство

Во вторник президент Литвы Гитанас Науседа поздравил участников конференции и церемонии вручения наград ассоциации Литовской торгово-промышленной и ремесленной палаты, говорится в пресс-релизе Офиса президента.

Глава государства напомнил о глубоких исторических корнях Литовской торгово-промышленной и ремесленной палаты и порадовался, что Ассоциация, объединяющая более 2 тыс. предприятий по всей Литве, принимает активное участие в дискуссиях по важнейшим вопросам литовской экономики, в советах по развитию регионов Литвы, в национальном трехстороннем диалоге, в решении вопросов качества образования и инноваций, в содействии малому бизнесу, а также в дискуссиях по вопросам экономической дипломатии.

"Президент отметил, что сегодня Литва является экспортоориентированной страной, которая входит в число наиболее диверсифицированных мировых экономик. "Разнонаправленный интенсивный экспорт является нашей экономической силой. Это – фундамент нашего долгосрочного успеха, который мы должны сохранять и укреплять", – сказал глава государства.

"Совсем недавно, на прошлой неделе, я разговаривал с лидерами Евросоюза. Обсуждения в Брюсселе стали для меня очередной возможностью оценить, как много дал Литве общий рынок, отмечающий в этом году свое 30-летие. Любой, кто сегодня ищет примеры успеха ЕС как экономического союза, должен обратиться к истории членства Литвы. Уровень ВВП на душу населения в нашей стране с 2000 года вырос сильнее всего среди всех новых членов Евросоюза", – не скрывал радости президент.

Глава Литвы также отметил, что начавшийся зеленый поворот – это уникальный шанс для литовского бизнес-сообщества стать одним из лидеров новой зеленой обрабатывающей промышленности в ЕС, и подчеркнул важность того, чтобы этот прорыв не обошел и литовские регионы. "Мы должны сокращать не только отставание нашей страны от более развитых регионов Евросоюза, но и региональное неравенство внутри Литвы. От этого зависят наши возможности по раскрытию всего потенциала нашей экономики, следовательно, и благополучие народа Литвы", – подчеркнул президент в поздравительной речи.

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