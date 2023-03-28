У мэров будет больше обязанностей: придется заботиться об управлении инфекционными заболеваниями в самоуправлениях

Во вторник Сейм утвердил поправку к Закону о профилактике и контроле инфекционных заболеваний человека. После внесения поправок в Закон о местном самоуправлении мэрам было предоставлено больше функций, таких как запрет на собрания людей при угрозе распространения опасных инфекционных заболеваний. До этого их выполнял директор администрации самоуправления.

"За" проголосовали 114 членов Сейма, "против" – 1, воздержались 2 парламентария.

Как говорится в проекте поправок к закону, на мэра возлагаются функции, ранее возложенные на директора администрации самоуправления.

Например, мэру поручается вместе с министром здравоохранения внести предложение о признании территорий зараженными возбудителями инфекционных заболеваний и о введении территориального карантина в пределах территории одного муниципалитета.

Также мэр получит от муниципального врача данные эпидемиологического анализа инфекционных заболеваний и оценки состояния здоровья больных инфекционными заболеваниями.

Теперь мэр будет отвечать за управление профилактикой и контроль инфекционных заболеваний в муниципалитетах, сможет запрещать собрания людей при угрозе распространения опасных и особо опасных инфекционных заболеваний, а также ограничивать поездки жителей и движение автотранспорта и выезд с зараженной территории.

На муниципальную администрацию после внесения поправок в закон возложена задача по организации выполнения территориальных мер карантинного режима, реализации других мер борьбы с инфекционными заболеваниями. Также администрация самоуправления будет заниматься оборудованием помещений, где будут изолироваться люди.

Кроме того, термин "муниципальный врач" заменен на "координатор оздоровительной деятельности".

Изменение закона обусловлено необходимостью согласования Закона о профилактике и контроле инфекционных заболеваний человека с вступающими в силу 1 апреля поправками к Закону о местном самоуправлении, в которых утверждена новая модель местного самоуправления, когда исполнительной властью муниципалитета становится мэр.

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