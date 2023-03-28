Вниманию вильнюсцев: меняются правила парковки в районе Науяместис

Компания услуг сообщения JUDU информирует жителей вильнюсского района Науяместис об изменении порядка парковки.

Закрыты стоянки на ул. Памянкальнё. Сейчас они закрыты, поскольку начаты работы по их реконструкции.

Кроме того, планируется начало строительство пешеходного виадука над ул. Тауро и приведение в порядок территории между ул. Тауро, Памянкальнё, В.Кудиркос и В.Миколайчё-Путино.

Для безопасной и удобной парковки рекомендуется выбирать другие находящиеся рядом парковки.

Ближайшие охраняемые стоянки для машин (на расстоянии не более 1 км) есть: на проспекте Гедиминаса, 9A и на ул. Тилто, 14.

Автомобили также можно оставить на парковочных зонах ул. Памянкальнё.

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