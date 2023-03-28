Жуткие находки: череп в лесу и тело на территории компании

Полиция выясняет обстоятельства смерти двоих человек.

Полиция Утенского округа сообщает, что 27 марта, в 8.30 ч., в Зарасай, на территории компании на ул. Валстечу было обнаружено тело мужчины (1974 г.р.). Оно было обнаружено в подсобном помещении. На теле очевидных следов насилия не обнаружено.

Полиция Шяуляйского округа сообщила, что 27 марта, в 13.35 ч. в деревне Пабержяляй (Радвилишкский район), в лесу был обнаружен человеческий череп.

В обоих случаях выясняют причины смерти.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!