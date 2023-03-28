О настроениях российских элит и их боязни попасть под санкции свидетельствует опубликованный разговор между музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным и миллиардером, бывшим российским сенатором Фархадом Ахмедовым. Эти и другие темы обсуждаем с российским режиссером, публицистом Григорием Амнуэлем

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Ведущие выпуска: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.

Начало трансляции в 13.00

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