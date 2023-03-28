Эфир Delfi c российским режиссером, публицистом Григорием Амнуэлем

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В минувшую субботу в Риге прошла 4-ая антивоенная конференция, организованная представителями российской оппозиции. В рамках мероприятия в "список Путина", который составляет Форум свободной России, попала телеведущая Ксения Собчак. Документ перечисляет лиц, в отношении которых, по мнению оппозиционеров, следовало бы вести санкции за пособничество режиму Путина.