О настроениях российских элит и их боязни попасть под санкции свидетельствует опубликованный разговор между музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным и миллиардером, бывшим российским сенатором Фархадом Ахмедовым. Эти и другие темы обсуждаем с российским режиссером, публицистом Григорием Амнуэлем
Ведущие выпуска: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.
Начало трансляции в 13.00
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