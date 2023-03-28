Либералы предлагают оставить россиянам и белорусам возможность получить гражданство Литвы

На этой неделе Сейм готовится принять закон, который узаконит список ограничений для граждан России и Беларуси. Парламентская фракция Движения либералов предлагает оставить для них возможность подачи заявлений на получение гражданства Литвы.

Согласно нынешнему законопроекту, обращение граждан России и Беларуси с заявлениями о получении гражданства Литвы будет приостановлено, за исключением случаев восстановления гражданства или отказа из него. Либералы призывают исключить такое ограничение из законопроекта.

"За год менее сотни россиян и белорусов приобретают литовское гражданство в порядке натурализации, упрощенной процедуры или его возврата. Значит мы написали закон для небольшой группы людей, большинство из которых, вероятно, настроены дружественно к Литве. Установление полного запрета на получение им гражданства Литвы – это преувеличенная попытка государства найти врагов", - считает староста парламентской фракции Движения либералов Эугениюс Гентвилас.

По мнению либералов, такое положение Законопроекта об установлении ограничительных мер в связи с военной агрессией против Украины не соответствует конституционному принципу соразмерности и ограничивает права и свободы личности заведомо больше, чем это необходимо для достижения целей.

Кроме того, согласно пресс-релизу, либералы предлагают, чтобы бизнесмены, являющиеся гражданами России, могли приобретать недвижимость не только при наличии у них временного вида на жительство в Литве, но и при постоянном проживании здесь.

ELTA напоминает, что в повестку пленарных заседаний 30 марта внесено принятие Законопроекта об установлении ограничительных мер в связи с военной агрессией против Украины.

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