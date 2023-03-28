Советник президента об ограничениях для россиян и белорусов: во время войны это необходимо

ELTA ru.DELFI.lt

Kęstutis Budrys Foto: ELTA / Andrius Ufartas

Главный советник президента Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Кястутис Будрис говорит, что, поскольку война России в Украине продолжается, Литва должна ввести ограничения на получение гражданами России и Беларуси гражданства Литовской Республики. По словам советника главы страны, чтобы, когда в следующем году в стране будет проведен референдум о множественном гражданстве, не потребовалось расширять круг выходцев из стран-агрессоров, имеющих право на приобретение гражданства Литвы. Поэтому, продолжил он, необходимо более строгое регулирование.

"Такое ограничение во время войны, когда Россия и Беларусь осуществляют агрессию против Украины – необходимо, пока у нас такая ситуация, пока она не изменилась. Здесь я бы в первую очередь сосредоточился на ближайших решениях, которые связаны с войной в регионе. Мы не можем позволить себе расширять круг лиц с двойным гражданством из этих государств", - во вторник радиостанции "Žinių radijas" сказал К. Будрис. Статьи по теме: Проект закона, который неприятно удивил живущих в Литве россиян и белорусов, будет уточнен Эфир Delfi: проект ограничений для россиян и белорусов в Литве — за и против Однако советник Г. Науседы отметил, что в долгосрочной перспективе, возможно, придется искать решения, которые позволили бы пересмотреть предложенные ограничения. Но, по его словам, упростить процедуру получения гражданства можно будет только в том случае, если ситуация с безопасностью в регионе существенно изменится, а Москва прекратит боевые действия в Украине. "В долгосрочной перспективе у нас все же должны быть предусмотрены механизмы для пересмотра всего этого, если ситуация изменится, что очень и очень маловероятно", - подчеркнул он. ELTA напоминает, что в Сейме идет обсуждение предложения министра внутренних дел Агне Билотайте и председателя парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринаса Касчюнаса приостановить прием заявлений граждан России и Беларуси и решений по ним относительно гражданства Литовской Республики. По словам инициаторов, последнее предложение представлено после оценки значения института гражданства и с целью не допустить получения гражданства Литвы гражданами тех стран, которые участвуют в российской агрессии против Киева. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!