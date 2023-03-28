Вниманию водителей: с апреля начнут действовать новые радары

Уже совсем скоро в столице Литвы уберут знаки о тестировании постов контроля скорости (ПКС, радаров). Это значит одно – радары начнут работать. Муниципалитет не указывает точную дату, поэтому водителям стоит проявлять бдительность, пишет madeinvilnius.lt.

Как и обещали, в апреле в городе начнет действовать 16 новых радаров. Сейчас рядом с ними висят таблички с информацией, что оборудование тестируется. В апреле тестирование прекратится.

"В ближайшее время планируется завершить работы, связанные с оборудование новых радаров. Точная дата окончания тестирования не установлена. Когда радары начнут действовать, будет удалена информация о тестировании", – сказал представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

Напомним, что часть этих радаров будет фиксировать не только превышение скорости, но и нарушение сигналов светофора и водителей на полосе А.

Радары появятся:

пр-т Саванорю – ул. Вадувос

ул. Антакальнё – Твярячаус

ул. Оланду – Филарету

ул. Т.Нарбуто – Селю

ул. Укмергес – Парибё

Молетское шоссе – ул. Скерсинес

Неменчинское шоссе – ул. Сваёню

ул. Озо – Кярнавес

ул. Швитригайлос – Кауно

ул. Гарюну – Паняришкю

ул. Гальвес – Ю.Тишкявичаус

ул. Калварию – В.Герулайчё

ул. С.Баторо – Рудянс

пр-т Лайсвес – ул. Виршулишкю

ул. Осло – пр-т Лайсвес

Минское шоссе – ул. Гурю

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