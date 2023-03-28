Как и обещали, в апреле в городе начнет действовать 16 новых радаров. Сейчас рядом с ними висят таблички с информацией, что оборудование тестируется. В апреле тестирование прекратится.
"В ближайшее время планируется завершить работы, связанные с оборудование новых радаров. Точная дата окончания тестирования не установлена. Когда радары начнут действовать, будет удалена информация о тестировании", – сказал представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.
Напомним, что часть этих радаров будет фиксировать не только превышение скорости, но и нарушение сигналов светофора и водителей на полосе А.
Радары появятся:
пр-т Саванорю – ул. Вадувос
ул. Антакальнё – Твярячаус
ул. Оланду – Филарету
ул. Т.Нарбуто – Селю
ул. Укмергес – Парибё
Молетское шоссе – ул. Скерсинес
Неменчинское шоссе – ул. Сваёню
ул. Озо – Кярнавес
ул. Швитригайлос – Кауно
ул. Гарюну – Паняришкю
ул. Гальвес – Ю.Тишкявичаус
ул. Калварию – В.Герулайчё
ул. С.Баторо – Рудянс
пр-т Лайсвес – ул. Виршулишкю
ул. Осло – пр-т Лайсвес
Минское шоссе – ул. Гурю
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