По данным полиции, младенца нашли в 2.12 ч., когда сработала система оповещения.

Ведется расследование.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!