В каунасском "окне жизни" оставлен 4-5-дневный младенец

ELTA ru.DELFI.lt

В ночь на вторник в каунасском "окне жизни" был оставлен 4-5-дневный младенец женского пола, сообщает Департамент полиции.

По данным полиции, младенца нашли в 2.12 ч., когда сработала система оповещения. Ведется расследование. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!