В Литву возвращается зима, прогнозируют даже метель

Во вторник Литва окажется в зоне действия низкого давления. Ожидается облачная погода, однако время от времени сквозь облака будет пробиваться солнце.

На большей части территории страны ожидаются осадки, в основном небольшой снег. В первой половине дня небольшой снег ожидается на востоке страны, позже осадки прогнозируют на западе. Местами возможна метель. На западе порывы ветра будут достигать 15-17 м/с. Днем будет всего 0-5 градусов тепла.

В среду ночью погоду обусловит зона низкого давления. На большей части территории Литвы ожидаются осадки, в основном снег. Местами прогнозируют метель, гололед. Будет дуть сильный северо-западный ветер, местами порывы будут достигать 15-18 м/с. Ночью будет 0-5 градусов мороза.

В среду днем давление станет повышаться, облака рассеются, будет чаще выглядывать солнце. Местами выпадет небольшой снег, осадки ожидаются в основном на востоке. Будет дуть сильный ветер. Ожидается прохладная погода - 0-4 градуса тепла.

В другие дни также прогнозируют осадки, но уже будет теплее.

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