Новая налоговая реформа в Литве: ее хотят принять не те, кто разрабатывал

Против представленной налоговой реформы восстали представители малого бизнеса. Они утверждают, что после повышения налогов для самозанятых, часть уйдет в "тень" или же поднимет цены на товары и услуги. В парламенте позиции также разделились: часть оппозиции одобряет реформу, а правящих - выступает против.

"Я прихожу на работу, мне дан регламент, я знаю, что надо делать. Все необходимое мне предоставляет работодатель: карандаш, стул и т.п. Я ни за что не отвечаю и в 17 ч. иду домой. Все. Так работает наемный работник. Взять сейчас и сравнять налоги, навалить все на индивидуального предпринимателя, который все сам делает, за все сам отвечает...", – сказал LNK представитель Литовской ассоциации малого бизнеса и торговли Эдуардас Шаблинскас.

Ассоциация не понимает, как можно сравнять рабочие отношения с индивидуальным бизнесом.

"Это может сделать только клерк, который никогда такую сложную работу не выполнял", – считает Шаблинскас.

Президент Литовской ассоциации бухгалтеров и аудиторов Дайва Чибирене сказала, что это попытка сравнивать "яблоко с арбузом", – считает она.

Ассоциации возмущена и установленным лимитом оборота в 20 000 евро, начиная с которого самозанятые должны работать по справке об индивидуальной деятельности и платить больше налогов.

"У них, наверное, есть дипломы но они не разбираются в терминологии. Путь возьмут словарь литовского языка и посмотрят, что такое оборот, что такое доходы и что такое прибыль. Там много путаницы", – заметил Шаблинскас.

Экономисты оценивают реформу положительно, а министр финансов Гинтаре Скайсте сказала, что налоги для среднего класса расти не будут, но Чибирене придерживается иного мнения.

"Человек, зарабатывающий больше 3000 евро в месяц - нормальный представитель среднего класса. Повышение налогов для него означает выбор, ведь он не миллионер", – сказала она.

Шаблинскас прибавил, что давно уже предлагали отделять от самозанятых адвокатов, нотариусов и одонтологов, которые тоже на себя.

У тех, кто работает по справке об индивидуальной деятельности, есть два пути: уходить в "тень" или платить налоги.

"Во втором случае придется решать: или повышаю цены, или оставляю, какие есть. Если оставляю, ухудшаю свое благосостояние, качество жизни", – сказала Чибирене.

Кроме вышеперечисленных перемен, предлагается повысить содровские налоги: снизить допустимые отчисления на расходы деятельности с 30 до 20%.

"Для 3/4 – около 75% самозанятых - ситуация не изменится", – утверждала министр Скайсте.

"Сейчас у нас есть такой закон, за который будет голосовать парламент, не зная, какой будет инфляция в 2026 году, и кого это коснется. Поэтому утверждение Минфина, будто это коснется 25% - глупость", – считает Чибирене.

Похоже, что предложенную реформу не одобряют и партнеры по коалиции.

"Есть вопросы, связанные с налогообложением самозанятых", – сказала спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен.

Представитель Партии свободы Витаутас Миталас сказал, что у них много замечаний и предложений.

"Эта реформа состоит из множества вещей. Что касается некоторых вопросов по налогообложению самозанятых, налогу на недвижимость, который я считаю пустым, ничего не меняющим, то у них немного шансов быть принятыми парламентом", – считает он.

А часть оппозиции считает, что это нельзя даже назвать реформой.

"Мы назвали бы это повышением налогов", – сказал председатель Партии труда Андрюс Мазуронис.

Лидер демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис сказал, что в отдельных моментах продолжают действующий порядок или просто меняют тарифы.

Предложенной реформой довольны только социал-демократы.

"Да, сама министр признала, что там много предложений социал-демократов", – сказал соцдем Альгирдас Сисас.

Но компромиссы придется искать, особенно в вопросе налога на недвижимость.

"Сейчас расширяют базу, считают отдельные объекты. В результате налоги придется платить тем людям, у которых сейчас и без того веревка на шее из-за роста процентной ставки", – считает Сквернялис.

Налоговую реформу оценил и президент Гитанас Науседа. Раньше он говорил, что надо упразднить "скотный двор", но сейчас использует это понятие осторожнее. Он назвал реформу неплохой, но нуждающейся в поправках.

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