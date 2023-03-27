Грипп унес в Литве жизни двоих детей, одному из них не было и 9 лет

ELTA ru.DELFI.lt

Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) информирует, что на прошлой неделе уровень заболевания ОРВИ и COVID-19 немного снизился, однако число больных в больницах в последнее время растет.