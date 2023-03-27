Самые большие зарплаты в Литве в феврале: в одной компании средняя зарплата составляла 50 000 евро

Средние зарплаты больше 10 000 евро в феврале в Литве платили 56 компаний, таковы данные Фонда социального страхования ("Содры").

По данным "Содры" за февраль 2023 г., Delfi составил список 10 компаний, которые платили самые большие средние зарплаты. Обычно средние зарплаты в этих компаниях бывают ниже, вероятно, феврале были выплачены надбавки.

Самые большие зарплаты были в компании Girteka Holding, которая с прошлого года управляет компаниями группы Girtekа. 5 ее работников в феврале получили по 51 407 евро "на бумаге".

На втором месте компания Renerga-1, принадлежащая группе Achemos grupė. Ее 5 работников в среднем получили в среднем 45 223 евро.

На третьем месте – компания шведского капитала Eastnine. 9 ее работников в среднем получили по 37 250 евро.

Далее идет компания Atea Baltic, ее 17 работников в среднем получили по 33 413 евро.

На пятом месте - компания CM Kaunas, 7 работников которой получили по 28 261 евро.

Шестое место – представительство Biogen в Литве - Biogen Lithuania, 6 работников которой в среднем получили по 19 726 евро.

Далее идет сельскохозяйственная компания Corteva Agriscience Lithuania - 4 работника в среднем получили по 19 465 евро.

На восьмом месте – производитель алюминиевых окон и дверей, фасадов компания Reynaers Aluminium, 9 работников которой в среднем получили по 19 465 евро.

29 работников компании Lords LB Asset Management в феврале получили в среднем по 17 410 евро.

На 10-м месте - филиал компании USP Zdrowie в Литве, USP Baltics, 11 работников которой в среднем получили по 17 346 евро.

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