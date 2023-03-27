Министр экономики скептически оценивает налог на недвижимость: это отнимет доход у жителей

Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте считает, что налог на недвижимость (НД), представленный Минфином наряду с пакетом иных налоговых предложений, недостаточно обоснован.

"Хотелось бы больше аргументов, в чем конкретно заключается цель этого налога, потому что если его целью является, например, охлаждение рынка жилья, то, по нашему мнению, его уже охладил EURIBOR (повышение — ELTA). Поэтому на данный момент я оцениваю его скептически", – в понедельник заявила А. Армонайте журналистам.

По ее словам, дополнительное налогообложение жилья — наряду с повышением процентной ставки — негативно скажется на финансовом положении населения.

"Все же необходимо обсудить и иметь в виду, что в настоящее время кредиты существенно подорожали и дополнительные налоги отнимут доход со счетов или из кошельков людей. На данный момент мы это оцениваем скептически", — сказала министр и председатель коалиционной Партии свободы.

На прошлой неделе, наряду с комплексной налоговой реформой, министр финансов Гинтаре Скайсте представила и новую модель налогообложения недвижимости – Минфин предлагает облагать налогом не совокупную стоимость объектов недвижимости, а каждый объект в отдельности и тем самым расширить налоговую базу.

Согласно предложению, в отношении жилья предусматривается льготное налогообложение, а половина населения такой налог на недвижимость платить не будет. Средний рассчитанный размер налога – 14 евро в год.

Он будет рассчитываться на основе медианной цены на недвижимость в каждом самоуправлении – недвижимость, не превышающая ее, облагается налогом в размере 0 проц., от одной до двух медианных цен – 0,06 проц., а превышающая две медианы – 0,1 проц.

Налоговые поступления будут распределяться между самоуправлениями. По мнению министерства, это будет способствовать "укреплению финансовой независимости самоуправления и повышению способности инвестирования в общественную инфраструктуру".

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