Дорожные службы предупреждают: больше всего осадков ожидается в одной части Вильнюса

Муниципальная компания Grinda в понедельник после обеда в фейсбуке предупредила, что зимняя погода больше всего коснется восточной части Вильнюса.

"В ночь на вторники утром в Вильнюсе начнутся перемены:

ожидается ниже нуля;

пойдут осадки;

утром местами прогнозируют гололед (особенно в сырых местах Вильнюса – на мостах, там, где улицы проходят вдоль лесных территорий и водоемов).

Несмотря на то, что снежные тучи пройдут в восточной части Вильнюса, мы готовы реагировать на зимние условия: мы не первый год присматриваем за улицами, не раз наблюдали и возвращение казалось бы ушедшей зимы", – писали представители Grinda.

Представители компании сказали, что все работники будут работать в "зимнем режиме".

"В понедельник в 21–22 ч. мы профилактически посыплем дороги – не будем рисковать, вдруг снега выпадет больше, чем прогнозируют;

Мы будем следить за ситуацией и будем готовы реагировать, чтобы капризы зимы не осложнили вильнюсцам жизнь во вторник утром", – указали они.

Представители Grinda советуют завтра с утра планировать поездки с запасом времени и быть внимательными.

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