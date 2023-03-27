Барометр рынка электроэнергии: оптовая цена на электроэнергию в Литве упала на 25%

На прошлой неделе оптовая цена на электроэнергию в Литве упала на 25 проц. и составила 56,22 евро/МВтч. Такое же изменение цены произошло и в Латвии, а в Эстонии цена снизилась на 26 проц. – до 54,69 евро/МВтч, сообщается в пресс-релизе.

Цены, предлагаемые независимыми поставщиками электроэнергии жителям Литвы, остались на прежнем уровне. Самую низкую 6-месячную фиксированную цену предлагает Elektrum Lietuva – менее 22 центов за киловатт-час.

"В странах Балтии на снижение цен на электроэнергию повлияло выросшее на 55 проц. производство гидроэлектроэнергии в Латвии, которое компенсировало сократившийся на 23 проц. поток энергии из Финляндии и сократившийся на 28 проц. поток из шведской зоны SE4. На снижение цен на электроэнергию во всем регионе Nord Pool повлияло снизившееся на 5 проц. потребление электроэнергии из-за более теплой погоды. Кроме того, цены на природный газ и уголь, по сравнению с предыдущей неделей, также незначительно снизились. Увеличение количества осадков в странах Северной Европы положительно сказалось на уровне наполнения водохранилищ.

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Между тем, производство ветровой энергии в регионе было нестабильным и за неделю сократилось на 19 проц.", — говорит руководитель Отдела бизнес-решений компании энергетических решений Elektrum Lietuva Артурас Затулинас.

На прошлой неделе оптовая цена на электроэнергию в регионе Nord Pool снизилась на 15 проц. и составила 64,45 евро/МВтч, отмечается в пресс-релизе.

Потребление электроэнергии в регионе Nord Pool сократилось до 8 407 ГВтч, сократилось также и производство – до 8 628 ГВтч.

В Литве сократилось как потребление, так и производство

В странах Балтии потребление электроэнергии за неделю сократилось на 4 проц. и составило 507 ГВтч. Потребление электроэнергии в Литве сократилось на 5 проц., 220 ГВтч, потребление в Латвии сократилось на 3 проц. – до 127 ГВтч, в Эстонии – на 3 проц. до 160 ГВтч.

Объем общего производства электроэнергии в странах Балтии вырос на прошлой неделе на 3 проц. – до 378 ГВтч. В Литве производство электроэнергии, по сравнению с прошлой неделей, сократилось на 14 проц. – 99 ГВтч, в Латвии – выросло на 38 проц., 209 ГВтч, в Эстонии – сократилось на 29 проц., 98 ГВтч, говорится в пресс-релизе.

За неделю совокупное производство электроэнергии во всех трех странах Балтии составило 75 проц. от объема необходимой электроэнергии: в Литве произведено 45 проц. необходимой стране электроэнергии, в Латвии – 165 проц., в Эстонии – 44 проц.

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