12 мая 2024 года предлагается объявить обязательный референдум, связанный с гражданством Литвы

12 мая 2024 г. предлагается объявить обязательный референдум по изменению 12 статьи Конституции Литовской Республики, регламентирующей гражданство.

В понедельник такой проект постановления зарегистрировала член Сейма Даля Асанавичюте вместе с группой из более чем 60 парламентариев, представляющих разные фракции.

Авторы проекта выносят на обязательный референдум текст законопроекта о внесении изменений в 12 статью Конституции: "Гражданство Литовской Республики приобретается по рождению и на других основаниях, и в порядке, предусмотренных конституционным законом. Конституционный закон также устанавливает основания и порядок утраты гражданства Литовской Республики".

В зарегистрированном проекте постановления предлагается поручить Правительству или уполномоченному им органу на средства из госбюджета в период агитации референдума информировать общественность о важности вопроса, выносимого на референдум, для жизни Государства и Народа.

Предложение об объявлении обязательного референдума об изменении 12 статьи Конституции Литовской Республики в Сейм вносит рабочая группа по вопросу референдума о множественном гражданстве, сформированная по решению правления Сейма 8 июня 2022 г. Ее главой является член фракции Союза Отечества – Христианских демократов Литвы Даля Асанавичюте.

В настоящее время 12 статья Конституции Литвы предусматривает, что "Гражданство Литовской Республики приобретается по рождению и на других основаниях, установленных законом. За исключением отдельных случаев, предусмотренных законом, никто не может быть одновременно гражданином Литовской Республики и другого государства. Порядок приобретения и утраты гражданства определяется законом".

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