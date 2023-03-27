Исследование: 2 из 5 жителей не уверены в своих средствах к существованию после выхода на пенсию

41 проц. жителей страны утверждают, что вовсе не уверены, что после выхода на пенсию их накоплений хватит для достижения желаемого уровня жизни. Такие данные раскрывает репрезентативный опрос жителей страны, проведенный по заказу "Swedbank", на основе которого был составлен Индекс финансового здоровья жителей, сообщается в пресс-релизе.

"В ходе оценки финансового здоровья жителей выяснилось, что долгосрочная финансовая устойчивость и безопасность являются слабой стороной населения. Только 5 проц. указывают, что они полностью уверены в своих сбережениях или накапливаемых средствах, которых хватило бы для достаточного уровня жизни в старости", - говорит руководитель Финансового института "Swedbank" Юрате Цвиликене.

Как показало исследование, 36 проц. жителей лишь немного уверены в том, что имеющихся или накапливаемых средств будет достаточно для желаемого уровня жизни на пенсии, 13 проц. указывают, что частично уверены, отмечают в сообщении.

Женщины чувствуют себя менее защищенными

По словам Ю. Цвиликене, Индекс финансового здоровья, составленный "Swedbank", выявил различия между полами в подготовке к финансово безопасной старости.

"Гендерные различия в доходах и карьерных возможностях обсуждаются уже давно. Однако, как показывает исследование, неравенство в финансовых возможностях является проблемой не только сегодняшнего дня, но и будущего – женщины реже, чем мужчины, обеспечили себе финансовую безопасность в старости. Среди тех, кто говорит, что у них совершенно нет сбережений на будущее и не откладывают на старость, 47 проц. женщин и 35 проц. мужчин", комментирует Ю. Цвиликене.

Глава финансового института отмечает, что, по данным "Содры" за этот год, разрыв между трудовыми доходами женщин и мужчин за год почти увеличился на два процентных пункта – теперь мужчины зарабатывают в среднем на 13,6 проц. больше, чем женщины. По словам эксперта, позже это отразится на разных размерах выплачиваемых государством пенсий по старости, говорится в сообщении.

"В такой ситуации женщины попадают в замкнутый круг. Более низкая заработная плата, которую они получают, означает меньше возможностей откладывать или иным образом накапливать на старость. С другой стороны, более низкие перспективы их будущей пенсии "Содры" указывают на необходимость искать возможности дополнительно накапливать", - говорит Ю. Цвиликене.

Важность ежедневных привычек и знаний

Как показывает Индекс финансового здоровья, измеряющий финансовую грамотность и способности жителей, уровень знаний жителей Литвы оценивается как средний, т.е. 55 баллов из 100 возможных. Поэтому, по словам руководителя Финансового института "Swedbank", жителям крайне важно улучшать свои финансовые знания, а затем соответствующим образом корректировать свое финансовое поведение.

"Целенаправленно добиваясь баланса в наших повседневных финансах, мы также создадим возможность позаботиться о нашем будущем. Если мы будем постоянно следить за балансом своих расходов и доходов, мы сможем выявить те расходы, от которых можем отказаться, чтобы найти пространство для сбережений и накоплений, мы будем придерживаться намеченного бюджета и, скорее всего, нам удастся достичь долгосрочных финансовых целей. Пожалуй, самая главная из них – финансово безопасная старость", - говорит Ю. Цвиликене.

Репрезентативный опрос жителей Литвы по заказу "Swedbank" в январе 2023 г. провела компания "Kantar Sifo". В опросе приняли участие 1 тыс. респондентов, результаты опроса представляют мнения и оценки жителей страны в возрасте от 18 до 75 лет.

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