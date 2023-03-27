Политика Комскиса подозревают в подкупе избирателей

Прокуроры Клайпедского округа расследуют дело, в рамках которого кандидата в мэры Пагегяйского муниципалитета Кястаса Комскиса подозревают в подкупе избирателей.

Расследование было начато по 1 ч. 172 ста УК ЛР (мешал воспользоваться правом участия в выборах или референдуме) на прошлой неделе. Подозревают, что избирателям за голос в пользу Комскиса во время голосования втором туре предлагали деньги.

Согласно материалам дела, избирателям предлагали 20-40 евро.

Подозрения предъявлены 5 частным лицам. Им назначены меры пресечения в виде письменной подписки о невыезде.

Подозрения предъявлены и самому Комскису, который потерпел поражение во втором туре выборов мэра. Ему также назначена мера пресечения - письменная подписка о невыезде.

За такое нарушение подозреваемым грозят общественные работы, штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до 4 лет.

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