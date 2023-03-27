Начался ремонт виадука на пути из Вильнюса в Тракай: планируются ограничения

Начался капитальный ремонт виадука на 16,017 км дороги A16 Вильнюс–Пренай–Мариямполе. Сейчас проводят подготовительную работу, на виадуке скорость ограничена до 50 км/ч, а с 27 марта движение по виадуку будет остановлено и направлено в объезд. Ремонт продлится до конца осени этого года.

Пока будут проводить ремонт, движение будет направлено по соединительным дорогам A16 и A4. Те, кто едет из Вильнюса в Друскининкай и назад, будут ездить по прежнему маршруту.

Те, кто едет из Вильнюса в Тракай, будут направлены по дороге в сторону Друскининкая, а потом на дорогу A16. Выезжая из Тракая, также придется ехать в сторону Друскининкая, а потом в Вильнюс.

Об изменениях водителей информируют с помощью специальных информационных знаков, новейшую информацию можно будет найти на сайте www.eismoinfo.lt.

Все, кто ездит из Тракая в Вильнюс и обратно, рекомендуется выбирать альтернативные маршруты, например, по магистрали A1 через Григишкес или, повернув около Рикантай, можно ехать по старой дороге в сторону Лентвариса с Вильнюсской южной объездной дороги A19.

Ремонт виадука обойдется в 1,664 млн. евро с НДС. Договор был подписан в октябре 2022 г. Работы должны быть завершены до конца ноября 2023 года.

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