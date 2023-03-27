В Италии погибла жительница Кедайняйского района

26 марта в Литве сообщили о гибели молодой женщины в Италии. На горнолыжном курорте в Северной Италии во время снежной лавины погибла 33-летняя гражданка Литвы и ее 51-летний друг итальянец. Молодая женщина была родом из Кедайняйского района. Она окончила школу в Кедайняйском районе, потом уехала жить и работать за границу.

О несчастье сообщили итальянские СМИ, например, еженедельник 33 La Repubblica. СМИ сообщают, что литовка Сольвейга Кемзурайте с другом жила в Италии. В субботу пара отправилась в горы, но вечером не вернулась в гостиницу. Это заметил хозяин гостиницы и позвонил спасателям, поиски начались лишь утром следующего дня, когда рассвело.

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Тела погибших спасатели нашли достаточно быстро.

Несчастье произошло на горе Сассо Неро, на высоте 1700 м.

"Сегодня утром, в 8.45 ч., к нам обратился хозяин гостиницы, который обнаружил автомобиль отдыхающих, – сказал в воскресенье спасатель Роберто Тассери. – Мы нашли телефон, отправились на поиски и пешком и на снежном мотоцикле. Одно тело было под снегом, другое на поверхности".

Сольвейга выросла в Кедайняйском районе, в усадьбе недалеко от Пярнаравы. После окончания школы она уехала учиться в Каунасскую школу торговли и бизнеса. Позже какое-то время жила в Каваллино-Трепорти (Италия), где работала в гостинице Ca Pasquali Village.

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