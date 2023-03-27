Как утверждает Путин, Минск не получит контроль над над ядерными зарядами. Он добавил, что на территории Беларуси до 1 июля будет закончено строительство хранилища для тактического ядерного оружия.

Насколько реальны угрозы Москвы, кто главный адресат этих заявлений, чем грозит соседям Беларуси размещение такого оружия, а Лукашенко — согласие на такой шаг?

Обсуждаем тему с политологом и историком Александром Фриманом.

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Ведущая выпуска — Анжела Бубеляк.

Начало трансляции в 13.20.

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