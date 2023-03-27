МОМ: три года подряд из эмиграции возвращается больше литовцев, чем уезжает

Ирландия и Соединенное Королевство, которые раньше долгое время были самым популярным выбором для литовцев, желающих жить за границей, похоже, теряют свое очарование. Растущая покупательная способность жителей Литвы, новые рабочие места, создаваемые притоком прямых инвестиций в страну, и всего за четыре года на 83 проц. увеличившаяся средняя зарплата, несомненно, способствовали изменению миграционных потоков. По данным Вильнюсского отделения Международной организации по миграции (МОМ), уже третий год подряд наблюдается долгожданное изменение – литовцев возвращается больше, чем уезжает.

В пресс-релизе организация отмечает, что эта тенденция не опередила даже те страны, которые насчитывали самые большие потоки прибывающих литовцев. Например, в прошлом году из Великобритании на жительство в Литву приехало 5 684 гражданина, а уехало вдвое меньше, т.е. 2 783 человека. Такая же ситуация наблюдается и в Ирландии – уехало 669 литовцев, а вернулось 1 142.

Согласно исследованию, проведенному в 2022 году проектом "Выбираю Литву", реализуемым Международной организацией по миграции (МОМ Литва), экономические факторы уже не являются существенным стимулом для возвращения на родину.

"Решение вернуться обычно определяется тоской по языку, культуре, друзьям и родственникам, а также желанием воспитывать детей в Литве или просто пониманием того, что за границей, как и в любой другой стране, не всегда можно заработать деньги быстро и легко", - говорит руководитель проекта Эдита Урбанович.

По ее словам, хотя количество возвращающихся с каждым годом увеличивается, количество соотечественников, проживающих и обосновавшихся за границей, остается высоким. Например, только в Ирландии проживает более 36,5 тыс. литовцев.

Необоснованные страхи останавливают желание вернуться

Представители проекта "Выбираю Литву", консультирующие тех, кто хочет вернуться жить в Литву, встречались с литовцами из Ирландии и Великобритании и говорят, что их настроения очень похожи.

"Опрошенные нами соотечественники в один голос говорят, что хотят вернуться в Литву, но их удерживают сомнения по поводу того, как начать все сначала. Большинство из тех, кто уехал, по-прежнему видят Литву такой, какой они ее покинули, даже если они живут за границей десять или более лет. Мы также замечаем сложившиеся мифы о том, что, вернувшись, они потеряют часть заработанной пенсии, не смогут перенести трудовой стаж, будут работать за минимальную зарплат", - говорит консультант проекта Рамуне Коханаускайте.

Часто ошибочно полагают, что для получения британской или ирландской пенсии необходимо проработать в стране не менее 10 лет, но принцип суммирования трудового стажа означает, что трудовой стаж, полученный в других странах (страны ЕС, ЕЭЗ, Великобритании или Швейцарии) также учитывается при назначении пенсии. Главное, чтобы, суммировав стаж, он не был меньше минимального стажа, установленного государством, где вы хотите получать пенсию. То есть, если вы проработали 10 лет в Литве и 5 лет в Ирландии, вы будете иметь право на пенсию в обеих странах, но каждая страна будет начислять пенсию пропорционально стажу работы в этой стране.

По данным Государственного агентства данных, ежегодно возвращается вдвое больше мужчин, чем женщин (в 2021 году вернулись 30 382 мужчины и 14 476 женщин). Чаще всего возвращаются мужчины в возрасте 30-34 лет и женщины в возрасте 25-29 лет.

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