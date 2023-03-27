Скандал около Гарюнайского рынка: потребовалась помощь скорой

В понедельник с самого утра около Гарюнайского рынка разразился скандал. Вильнюсский муниципалитет начал оборудование кругового перекрестка, а торговцы заявили, что уничтожают их имущество. На место происшествия приезжала полиция.

"В понедельник рано утром представители муниципалитета с полицией начали снос имущества Гарюнайского бизнес-парка. Тяжелая техника сносит главный въезд на рынок, уничтожает тротуары, постройки, принадлежащие рынку. Торговцы, представители малого бизнеса, администрация рынка – никто не получает ответа, на каком основании все это делают. Ни муниципалитет, ни полиция не представили никакого юридического документа, дающего право на уничтожение чужого имущества. Как торговцам попасть на работу и что делать, если место работы уничтожено? В какой стране мы живем?" – вопрошал работник администрации рынка Ярославас Загурский.

"Правительство в 2005 г. утвердило Гарюнай как проект государственной важности, предусмотрело расширение инфраструктуры бизнес-парка, фермерского рынка и других помещений, инвестиции составили 50 млн. литов. Минэкономики подтвердило, что реальная сумма инвестиций была в 5 раз больше. Правительство подтвердило, что Гарюнай сделал все, что должен был по договору: построил постройки, оборудовал инфраструктуру (тротуары, улицы), создал тысячи рабочих мест для малого бизнеса. Но сейчас начинается юридический нигилизм, после всех инвестиций заявляют, что все созданное Гарюнай не принадлежит, что договор об аренде не будет продлен. Муниципалитет апеллирует к решениям суда, но в решениях нет ничего о судьбе построек, не сказано, что их можно сносить. Кто возместит нанесенные убытки, утраченные рабочие места?" – сказал он.

Советник бывшего мэра Вильнюса Каролис Жукаускас также прокомментировал ситуацию в фейсбуке.

"Светофор у Гарюнай - последний между границей Беларуси и Клайпедой. Он исчезнет – тут появится двухуровневый перекресток. Первый этап – оборудование кольца у Гарюнай. (...). Проблема в том, что небольшая часть Гарюнай находится на государственной земле (там стоят киоски), надо снести несколько киосков. Из-за этого рынок противится оборудованию кругового перекрестка – все суды проиграны прошлым летом, несмотря на это 2-3 раза работы физически были остановлены. Коллеги начинают ставить ограждение – охранники с рынка и работники выбегают, не дают начать работы. Они там намеренно поставили два экскаватора, чтобы блокировать начало работ", – писал Жукаускас.

Он утверждает, что муниципалитет предоставил рынку все документы.

"На этот раз коллеги и полиция подготовились серьезно, с 6 ч. начали огораживать место строительства, сразу закрыли перекресток. Сначала все было спокойно – охранники бегали за забором, согласовывали по рациям действия. Один работник рынка снова потребовал документы (но ведь работы проходят не на их земле), на месте были юристы мэрии. Удалось огородить часть территории, начали разбирать асфальт. Через 40 мин открылись ворота Гарюнай и 15-20 охранников с работниками стали мешать огораживанию последнего сегмента. Вмешалась полиция, но слышатся обвинения, крики. Полиция требовала покинуть стройплощадку, одна женщина противилась, полицейские физически ее убрали. Тогда она легла на землю – имитировала приступ, а может и на самом деле у нее проблемы со здоровьем... Скорая оказала ей помощь.

Работники Гарюнай кричат, что пострадал человекų – но я своими глазами видел, могу лишь поблагодарить полицию – она действовала профессионально и тактично. Физически со стройплощадки удалили лишь двух женщин, охрана ушла сама", – сказал Жукаускас.

Он заметил, что сейчас ждет следующий этап – снос нелегальных киосков на государственной земле.

"Я не сомневаюсь, что это не конец, – охрана Гарюнай не раз сносила заборы, но за это грозит ответственность. Следующий этап будет, когда они должны будут снести несколько киосков, которые мешают работе. Криков будет еще больше, что "уничтожают малый бизнес", это только отголоски 90-ых.

Будут манипулировать и пугать, меня за прежние слова в фейсбуке таскают по судам, требуют 6000 евро, это запугивание и попытка заткнуть рот. Пусть, это правовое государство", – рассказал Жукаускас.

"Если все будет хорошо, новый перекресток оборудуют летом. Если рынок не будет мешать", – прибавил он.

Этот конфликт за территорию между муниципалитетом и рынком - не новый, он уже длиться в течение нескольких лет.

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