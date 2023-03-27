Ландсбергис встретился с Зеленским: мир наступит только после победы Украины

В пятницу министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис посетил с рабочим визитом Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. Г. Ландсбергис считает, что для победы Украины крайне важно обеспечить бесперебойные поставки вооружений и особенно боеприпасов, сообщается в пресс-релизе.



"Украина воюет против необычного врага, наша приверженность Украине не должна быть краткосрочной, она не должна быть для одной атаки, мы должны действительно быть с ними, пока не будет достигнута победа", - сказал глава дипломатии.

На встрече В. Зеленский вручил министру иностранных дел Литвы государственную награду. Министр награжден орденом князя Ярослава Мудрого за поддержку Украины, отмечается в сообщении.

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В. Зеленский поблагодарил Литву и ее народ за лидерство в сплочении поддержки Украины и призвал европейские страны не сбавлять темпов поддержки – танки, артиллерийские системы и другое тяжелое вооружение – все это приблизит победу Украины.

Г. Ландсбергис на встрече с главой Администрации президента Украины Андреем Ермаком подчеркнул, что на саммите НАТО в Вильнюсе будет достигнут прогресс не только в оказании практической поддержки Украине, но и в приближении ее членства в НАТО.

"По мере приближения саммита НАТО в Вильнюсе крайне важно со стратегическими партнерами и друзьями обсудить возможные результаты саммита и договориться о том, как мы можем укрепить практическое и политическое партнерство НАТО-Украина и еще больше укрепить безопасность восточного фланга. Украина действительно полна решимости выполнить требования, которые предъявляются к членам Альянса, и однажды присоединиться к этому клубу, обеспечивающему безопасность Литвы", - сказал министр.

В пятницу министр также встретился с вице-премьером Ольгой Стефанишиной, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и заместителем министра обороны Андреем Шевченко. Политики обсудили восстановление Украины и необходимые реформы, которые помогут Украине как можно быстрее восстановиться и преодолеть последствия войны.

Это уже четвертый визит министра иностранных дел в Украину.

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