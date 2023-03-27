Премьер Литвы: мне кажется, мы давно созрели для введения налога на недвижимость

ELTA ; Игнас Добровольскас , ru.DELFI.lt

Daugiabučių renovacija Lietuvoje. Nuotrauka iš APVA archyvo

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что предложенный всеобщий налог на недвижимость важен потому, что наделяет полномочиями муниципалитеты. По ее словам, предложен классический налог, такой существует почти во всех странах, его устанавливают на уровне муниципалитетов.