Бежавший от войны украинец столкнулся с неприятностями в Литве: на него напали за то, что не воюет против России

Приезжающие в Литву украинцы не всегда видят только сочувствие и желание помочь. Иногда они сталкиваются с враждебно настроенными гражданами Литвы. Один мужчина в каунасском баре не только обругал президента Украины, но и напал на украинца, побил его за то, что тот не защищает свою родину от России.

Это уголовное дело рассмотрел суд. Обвиняемый каунасец Артурас М. ранее уже трижды был наказан за нарушение общественного порядка, физическое насилие и вождение в нетрезвом виде.

"Сожалею, что так поступил, признаю, что вел себя неадекватно", – сказал в суде мужчина.

За нападение на украинца и нарушение общественного порядка судья Алвидас Римкявичюс приговорил Артураса М. к 8 месяцам лишения свободы с отсрочкой на 1,5 года. Кроме того, в это время осужденному запрещается употреблять воздействующие на психику вещества, кроме того, он должен участвовать в программе коррекции поведения.

Кроме того, осужденный должен возместить ущерб нанесенный бару (была разбита витрина в баре и алкогольные напитки).

"Намеренные действия Артураса М. демонстрировали неуважение к окружающим и окружению, нарушили общественный порядок, поскольку посетители бара подтвердили - из-за такого поведения клиента – криков, драки, разбитой витрины бара - был нарушен общественный порядок, напугана бармен", – указал Римкявичюс.

Сам Артурас М. мало что помнит, поскольку был пьян.

"Мы говорили с украинцем о войне в Украине, во время разговора я ударил его по лицу, он упал", – все, что мог сказать в суде осужденный.

О конфликте владелец бара узнал еще до драки, бармен сообщила ему, что ей страшно, она не знает, что делать.

"Я позвонил по номеру 112, а потом, когда ехал в бар, включил в телефоне видеокамеры, которые работают в баре, – рассказал хозяин бара. – Я увидел, что один из мужчин жестикулирует руками, а потом бьет другого, тот падает. Падая, он ударяется в витрину бара, разбилось стекло".

К приезду владельца бара пострадавший уже был в полицейском автомобиле.

"Поскольку я видел видео, подошел к полицейским и сказал, что этот человек не виновен", – рассказал владелец бара.

В баре был и очевидец происшествия, который сказал, что Артурас М. пришел в бар уже нетрезвым, она заказал выпивку. По словам очевидца, Артурас М. спокойный человек, но не надо его провоцировать.

"Потом в бар пришли два гражданина Украины, они стали говорить с Артурасом М. о войне. Артурас М. стал их упрекать за то, что они находятся в Литве, не защищают Украину. Один украинец с этим не согласился, они спорили, я предложил украинцу не ввязываться в конфликт, но он меня не послушал", - рассказал свидетель.

Пострадавший не ожидал, что такое может случиться.

"Мы пришли в бар, хотели выпить пива, не могли заказать, потому что бармен не говорила по-русски, – рассказал украинец, живущий в Литве с конца лета. – Находившийся рядом мужчина объяснил бармену, что мы хотим пива, а потом стал нас упрекать в том, что мы не остались воевать в Украине. Я ему объяснил, что не могу воевать из-за слабого здоровья, но он меня не слушал", - рассказал пострадавший.

"Он вел себя агрессивно, кричал, бранился, а потом стал винить Украину в том, что идет война", – продолжил он.

По его словам, литовец сказал, что он сам офицер, что каждый человек должен воевать за свою страну, но при этом обвинял президента Украины Владимира Зеленского.

"Я ему объяснял, что в Украине люди воюют добровольно, никакого принуждения нет, но он не слушал", – вспоминал украинец.

Он сказал, что старался быстрее выпить пиво и уйти, но тут агрессивный мужчина неожиданно ударил его кулаком по лицу.

Пострадавшему первую помощь оказали еще до приезда скорой. От поездки в больницу он отказался, боялся, что потом не найдет дорогу домой.

Пострадавший сказал, что претензий к агрессору у него нет, он не будет требовать возмещения ущерба.

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