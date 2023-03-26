Портал указал, что погибшие итальянец и литовка жили в Каваллино-Трепорти (Италия), а вчера ушли в поход в горы.

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