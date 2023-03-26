Вильнюсцы не считают, что с новым мэром придут большие перемены

19 марта в Литве состоялся второй тур выборов мэров. В Вильнюсе пост мэра достался кандидату консерваторов Валдасу Бенкунскасу. Портал MadeinVilnius.lt провел опрос среди вильнюсцев, чтобы узнать, чего они ждут от нового мэра. Как выяснилось, особых перемен горожане не ждут.

Опрос показал, что 44% (904 голоса) респондентов не думают, что новый мэр изменит столицу. По их мнению, в Вильнюсе ничего не изменится, все останется по-прежнему. 30% (619 голосов) участников опроса оценивают будущее города пессимистично и думают, что при новом мэре будет хуже, чем было до этого.

Оптимистический прогноз сделали лишь 23% (486) жителей. Респонденты этой группы считают, что город ждет светлое будущее, все изменится к лучшему.

3% (64 голоса) респондентов считали этот вопрос неактуальным.

В опросе участвовали 2073 жителя столицы.

Бенкунскас после того как узнал о победе, обещал, что будет стремиться к тому, чтобы Вильнюс стал особенным городом в Европе. В планах мэра было не только обновление и ремонт городской инфраструктуры, но и расширение системы образования, усовершенствование системы общественного транспорта.

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