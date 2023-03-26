Вышел из доверия. Евгений Пригожин теряет бойцов и политическое влияние

Удача изменила некогда могущественному лидеру наемников, "повару Путина" Евгению Пригожину. Он отрезан от закрытой связи с российским министерством обороны, прекратил вербовку российских заключенных, ему не хватает боеприпасов, а кремлевским СМИ запрещено транслировать его нападки на руководство российской армии. Кремль готов избавиться от него из-за его слишком амбициозной медиа-кампании против военного руководства. Российские независимые политические и военные эксперты считают, что он может не выжить.

В четверг, 16 марта, скандально известный владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин провел в своем офисе пресс-конференцию. Он заявил, что ЧВК Вагнер "не потеряла ни метра захваченной украинской территории". Это сообщение — прямая атака на российское военное командование, которое в прошлом году было вынуждено отступить из-под Киева, Сум, Херсона и Харькова. В пресс-конференции приняли участие три человека. Столь низкая посещаемость — следствие наложенного Кремлем запрета на публикации о нем. Как сообщило в конце февраля российское независимое интернет-издание "Верстка", администрация президента РФ запретила кремлевским СМИ транслировать любые заявления Пригожина, кроме победных реляций. Источники издания добавляли, что Кремль даже рассматривал возможность начать черную PR-кампанию против Пригожина. С начала этого года официальные российские информационные агентства РИА, ТАСС и Интерфакс публиковали очень мало новостей о Пригожине. Ранее он завил, что "Вагнер" прекратил вербовку осужденных и жаловался, что его лишили защищенной связи с Минобороны и Генштабом.

Рецидивист, ресторатор, агент-провокатор

Евгений Пригожин был дважды судим еще при советской власти. Первый раз на два года условно в 1979 году за кражу и второй — на 13 лет лишения свободы за разбой, кражу, мошенничество и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность в 1981 году. В 1988 году он был помилован и оказался одним из многих россиян, попытавшихся стать капиталистами.

В 1996 году, после нескольких лет управления сетью киосков по продаже хот-догов и супермаркетами в Санкт-Петербурге, он открыл свой первый ресторан в подвале Кунсткамеры — одной из главных туристических достопримечательностей города.

Как сообщало в 2013 году российское издание журнала Forbes, гости ресторана угощались трюфелями, камчатскими крабами и блинчиками с икрой по цене 165 долларов за 50 граммов, что примерно эквивалентно среднемесячной заработной плате россиян в 1990-е годы. Ресторан часто посещали городские чиновники, в том числе Владимир Путин.

Президент России не забыл своих гастрономических впечатлений. Свои переговоры с Жаком Шираком в 2001 году и Джорджем Бушем-младшим в 2002 году он провел в новом плавучем ресторане Пригожина. В 2003 году Путин отметил там день рождения. По данным Forbes, Пригожин сам обслуживал гостей и своим поведением заслужил репутацию "придворного шута". Помогла Пригожину и дружба с начальником личной охраны Путина, генералом Виктором Золотовым.

В 2012 году ресторатор получил выгодный контракт на 92 миллиарда рублей (2,25 млрд евро по курсу на 2012 год) на поставку питания для всей российской армии на два года и стал одним из крупнейших военных подрядчиков в России. Сергей Шойгу только что был назначен министром обороны. С тех пор военные заказы дождем лились на компании Пригожина.

Но гастрономическим бизнесом он не ограничился. После волны протестов против переизбрания Путина на третий срок в 2011-2012 годах в России он стал руководителем нескольких неофициальных политических операций путинского режима.

Как сообщала оппозиционная российская "Новая газета" в 2013 и 2018 годах, политические оперативники Пригожина пытались обвинить ныне заключенного оппозиционера Алексея Навального в связях с преступным миром. Было снято постановочное видео с камеры видеонаблюдения, на котором изображен человек, отдаленно напоминающий Навального. Этот человек говорил о деньгах якобы с неким криминальным авторитетом. Видео было размещено в сети, но не привлекло особого внимания. Пригожин руководил кампанией лично, расплачиваясь наличными.

В 2011 году он также запустил ныне печально известную "фабрику троллей". Его сотрудники управляли тысячами фейковых аккаунтов в социальных сетях, атаковавших оппозиционных политиков и активистов. Они же распространяли антиукраинскую пропаганду в 2014 году, а в 2016 году стали инструментом вмешательства России в президентские выборы в США. Согласно отчету специального прокурора Роберта Мюллера, "русские тролли" даже смогли спровоцировать проведение нескольких митингов в США, как за, так и против Дональда Трампа.

Кроме того, Пригожин создал в России огромную сеть интернет-СМИ, распространяющих антиоппозиционную пропаганду — РИА "Федеральное Агентство Новостей". Тогда он воспринимался в России как неразборчивый менеджер проектов пропагандистского аппарата путинской администрации. Но самая экстремальная часть его биографии была впереди.

Кондотьер

В 2014 году Россия аннексировала Крым и начала вторжение в Донбасс. В 2015 году — официально поддержала сирийский режим и развернула там под видом борьбы с ИГИЛ свои войска. Частью этой силы стала "Группа Вагнера". Руководил этой компанией наемников бывший подполковник главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба (ГШ) РФ Дмитрий Уткин (позывной "Вагнер"). Уткин и некоторые его "контрактники" принимали участие в оккупации Крыма и боевых действиях на Донбассе. Пригожин, по данным украинской разведки, выплачивал им зарплату.

Как сообщал российский новостной портал РБК в 2016 году, группа действовала с секретной базы ГРУ и контролировалась офицерами ГРУ. Наемники "Вагнера" в Сирии действовали в составе российских войск. Вскоре они были обнаружены средствами массовой информации по всей Африке, где занимались охраной местных чиновников, сражались с повстанцами и контролировали золотые, алмазные и хромовые рудники. "Вагнер" даже поставлял своих политических консультантов местным политикам для проведения предвыборных кампаний.

В 2016 году Пригожин попал под санкции США за участие вагнеровцев в оккупации Крыма и сражениях на Донбассе. ЕС и Великобритания ввели свои санкции в 2020 году. "Вагнер" и Уткин подверглись санкциям в 2017, 2018, 2020 и 2021 годах.

В 2019 году Алексей Навальный опубликовал "Кодекс чести "Вагнера", который начинался с призыва защищать "российские интересы всегда и везде".

Пригожин с самого начала отрицал свою причастность к операциям "Вагнера". Он судился со СМИ, писавшими о нем, и выиграл несколько дел. В 2018 году российские журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, пытавшиеся снять документальный фильм о Вагнере в Африке, были убиты неизвестными. Виновные до сих пор не найдены.

В 2021 году Пригожин принял активное участие в городской политике Санкт-Петербурга, поддержав нескольких кандидатов на выборах в Законодательное собрание города. Он также атаковал губернатора города через свою сеть интернет-СМИ. Это оказалось ошибкой. Ни один из его кандидатов даже не был допущен к выборах. По сообщениям российских независимых СМИ, частное политическое предприятие Пригожина вызвало раздражение в Кремле. Но российское вторжение в Украину предоставило ему шанс на "реабилитацию".

Генерал без армии

"Вагнер" оказался вовлечен в нападение на Украину с первых дней вторжения. Как сообщала The Times, его наемники безуспешно пытались убить президента Украины Владимира Зеленского. Они же принимали участие в каждом крупном сражении этой войны. Украинские военные сообщали, что даже сбили несколько российских военных самолетов, пилоты которых признались в том, что были наемниками "Вагнера".

Летом 2022 года на фоне военного тупика и отступления армии РФ из-под Киева и Сум Пригожин начал публичную кампанию по вербовке российских заключенных. В социальных сетях стали распространяться видеоролики, на которых он приглашает преступников присоединиться к боям в Украине, находясь прямо на территории одной из российских колоний. Условия были простыми: 6 месяцев на фронте в обмен на помилование и от 100 до 200 тысяч рублей в месяц (1,6 — 3,2 тысяч евро). Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Пригожину удалось завербовать около 40 000 осужденных.

Важно отметить, что по российскому законодательству за наемничество грозит до 20 лет заключения, а частные военные компании запрещены. Юридически "Вагнер" не существует и называть его частной военной компанией формально нельзя. По данным украинской разведки, все осужденные были фактически зачислены в российскую армию и обеспечивались боеприпасами, как регулярные войска.

Этот шаг — повторение сталинского метода пополнения рядов Красной Армии во время Второй мировой войны. С 1941 по 1944 год советская власть набрала около 2 млн заключенных и без особой подготовки отправила их в плохо вооруженные штрафные роты. В основном они использовались как "человеческие волны" для штурма хорошо укрепленных немецких позиций и несли огромные потери. Военные историки сходятся во мнении, что их использование на передовой было бессмысленной тратой человеческих жизней. По словам украинских военных, Пригожин таким же образом использовал своих рекрутов, оставив за линией фронта обученный персонал "Вагнера" в качестве заградотрядов. Эффект оказался такой же, как и при Сталине: боеспособность заключенных оказалась удручающей. Большинство из них были развернуты вокруг Бахмута и погибли в атаках на украинские позиции. Между тем, город все еще находится в руках ВСУ. Пригожин может похвастаться лишь взятием небольшого городка Соледар и некоторых окрестных деревень.

Директор правозащитной организации "Русь сидящая" Ольга Романова сообщала в январе, что бывшие зэки "со страшной силой побежали" из вагнеровских рядов с оружием в руках. Некоторые сдались в плен ВСУ.

По словам Ольги Романовой, чтобы противостоять этому, сотрудники "Вагнера" казнили около 50 бывших заключенных. Самой громкой стала смерть осужденного киллера Евгения Нужина, который сдался в плен украинцам. Находясь в плену, он дал несколько интервью, в которых заявил, что хочет перейти на сторону Украины. Однако его обменяли на украинского военнопленного. Вагнеровцы размозжили ему голову кувалдой, а видео казни опубликовали в соцсетях.

Скандалист

Вместо военных побед Пригожин затеял ссору с Минобороны России и Генштабом, требуя все больше и больше боеприпасов. Его люди несколько раз публично осыпали нецензурной бранью Сергея Шойгу и начальника Генштаба генерала Валерия Герасимова на видео, опубликованных в социальных сетях. Распространялись оскорбительные видео и требования боеприпасов российскими блоггерами и интернет-СМИ, принадлежащими Пригожину. В сентябре прошлого года Пригожин заявил, что это он учредил Группу Вагнера в 2014 году.

В украинских СМИ даже сообщалось, что он устроил назначение генерала Сергея Суровикина командующим российскими войсками на Украине в октябре 2022 года. Командование Суровикина продлилось до января этого года, когда руководить всеми военными операциями в Украине был назначен Герасимов.

Минобороны России никогда официально не комментировало заявления Пригожина. По словам Ольги Романовой, российская армия начала вербовку пленных самостоятельно осенью прошлого года. Она сообщала, что военные в общении с заключенными подчеркивали, что те не будут казнены в стиле "Вагнера" за свои проступки на передовой. По словам Романовой, вторая попытка "Вагнера" привлечь больше преступников в конце прошлого года принесла очень небольшое число желающих.

В январе этого года США объявили группу Вагнера "транснациональной преступной организацией", усложнив ее возможности действовать за рубежами России.

В конце февраля Джон Кирби сообщил, что по американским оценкам "Вагнер" потерял 30 000 завербованных сокамерников убитыми и ранеными. В то же время Пригожин заявил, что прекратил вербовку осужденных. 9 марта он и вовсе сообщил, что вся его защищенные каналы связи с Минобороны РФ перерезаны.

Информированный источник в российских политических кругах, пожелавший сохранить анонимность по соображениям безопасности, сообщил Delfi, что Кремль раздражают нападки Пригожина на высшее военное командование, высокомерие, хвастовство и отсутствие реальных успехов на передовой. По его словам, администрация президента России провела опрос, который дал Пригожину менее 1% голосов. "Избавление от него не будет иметь никакого политического резонанса", — заявил собеседник Delfi.

Старший научный сотрудник Фонда Карнеги Андрей Колесников сказал Delfi, что Пригожин был для Путина "менеджером проектов" и больше не нужен: "Все, что от него требовалось, — это быть вербовщиком пушечного мяса. Вместо этого он переоценил себя и стал нежелательной общественной фигурой. Его "сливают", и поэтому в своих сообщениях в СМИ он пытается обращаться напрямую к Путину. Но это больше не работает". Андрей Колесников предполагает, что Пригожин может повторить судьбу погибшего в загадочной автокатастрофе в ноябре 2022 года заместителя главы российской оккупационной администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова: "Он больше не нужен. Он производит только потери без каких-либо военных успехов".

Российский военный историк, магистр польского университета Николая Коперника в Торуни София Широгорова сравнивает Пригожина с фаворитами Екатерины Великой.

"Удача и благосклонность Государыни были важнейшим фактором в судьбе фаворита. Удача Пригожина закончилась. Его амбиции стать независимым общественным деятелем были сильно преувеличены. Он аутсайдер для российской элиты. Большую часть своей карьеры он занимался всякого рода тайными операциями, и это его место в пищевой цепочке Путина. Теперь ему указывают на это место. Он выживет, только если это поймет", — заявила Широгорова Delfi.

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