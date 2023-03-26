Прогноз: если принять необходимые решения, в 2050 году в Литве может быть 3 млн. жителей

По данным Литовского центра социальных исследований, в 2050 году в Литве могут жить 3 млн. жителей, но для этого надо применить средства демографической политики и не бояться впускать иммигрантов. Сообщается, что Литва ежегодно теряет 12 000–15 000 жителей и в 2050 г. один работающий человек будет содержать одного пенсионера. Что делать, чтобы число жителей Литвы не сокращалось? Об этом журналисты LNK говорили с директором Литовского центра социальных исследований Богуслав Гружевский.

"Причины тому две. Одна неизбежная – это разница между смертностью и рождаемостью. У нас много пожилых людей. Сейчас у нас самая многочисленная группа - 57–62 лет. В будущем она станет еще более многочисленной и приблизится к группам более старшего возраста, где смертность станет еще более высокой. А рождаемость у нас недостаточная. Из-за того, что у нас рождается меньше, чем умирает, мы теряем около 12 000–15 000 человек", – сказал Гружевский.

По его словам, еще 10 000–20 000 в год мы теряли из-за эмиграции.

"Уезжало больше, чем приезжает. Но сейчас проценты изменились. С 2019 года мы стали терять меньше жителей из-за эмиграции, фактически этот пункт исчез. Сейчас к нам больше приезжают, чем уезжают. Поэтому утрата населения фиксируется только в силу естественных причин – умирает больше, чем рождается. Такая ситуация. Сегодня все меняет миграция", – сказал директор Литовского центра социальных исследований.

Гружевский прибавил, что показатели миграции сейчас способствуют увеличению числа жителей. Однако потери, нанесенные эмиграцией, страна все еще остро переживает.

"Условия в Литве изменились, миграционные настроения снизились почти в 3 раза, по сравнению с 2010–2012 гг. Положительных перемен очень много. Но надо серьезнее работать в разных сферах. Это касается и системы зарплат и системы образования. Реально здоровым показателем для нас было бы 5000–10 000 эмигрантов. Также надо укреплять направления и тенденции реэмиграции. И искать способ привлечения иммигрантов из других стран", – сказал он.

В эфире LNK Гружевских сказал, что необходимо укрепить положение молодых семей и решать вопрос рождаемости.

"Мы недавно ограничили нищету среди детей, отстаем и в плане системы образования. Я думаю, что это главная инвестиция – сначала надо укреплять то, что у нас есть. Мы хорошо не используем то, что у нас есть. Изменения нужно принять фактически в этом сроке полномочий. Но я полностью согласен, есть немало возможностей подумать, как улучшить возможности молодых семей позаботиться о детях, возможностях их обучения. В этой сфере еще нужны решения, я думаю, что мы не должны останавливаться", – заметил он.

Глава Литовского центра социальных исследований сказал, что повышение рождаемости не изменит положение демографического будущего.

"Основная проблема, у нас сокращается число женщин репродуктивного возраста", – подчеркнул он.

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