Весна в Литве не задержится: вскоре ждут перемены погоды

В воскресенье погоду в Литве обусловит юго-восточная, теплая часть циклона. Днем будет облачно с прояснениями. Во многих районах время от времени будут идти дожди. Обильные осадки пройдут на востоке, в основном после обеда. Днем будет от 6–8 градусов тепла на западе до 9–11 градусов на востоке страны. В Вильнюсе небольшие дожди, 10 градусов тепла.

В понедельник Литва останется в зоне действия этого циклона – в его юго-западной части. Ночью местами, днем во многих районах пройдут осадки - небольшой дождь. Ночью будет от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, теплее будет на юге страны. Днем будет всего 3–8 градусов тепла.

Во вторник в Литву придет новый – южный циклон. Во многих районах ожидаются осадки, на этот раз - снег. Местами ночью выпадет много снега. Усилится ветер. Ночью будет 0–5 градусов тепла. Местами гололед. Днем также будет холодно: чуть выше нуля, а местами будет ниже 0.

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